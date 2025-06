Família de suspeito de atacar manifestantes pró-Israel nos EUA é presa

Egípcio disse aos investigadores que queria "matar todos os sionistas". Ele contou, segundo a polícia, que adiou o ataque até que sua filha se formasse no ensino médio. Visto de turista do suspeito estava vencido, assim como a permissão de trabalho, informou o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA.

Soliman está sendo acusado de tentativa de homicídio, agressão e crime federal de ódio. Ele teria planejado o ataque por um ano e escolhido usar coquetéis molotov porque não podia comprar armas de fogo, já que não tem cidadania americana.

Doze pessoas ficaram feridas no ataque, sendo duas delas gravemente. O ataque ocorreu durante o evento "Run for Their Lives", um encontro semanal pacífico da comunidade judaica em apoio às pessoas sequestradas durante o ataque do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

*com informações da AFP e da Reuters