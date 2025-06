Mulher morre após cair de 15 metros ao relaxar em piscina de borda infinita

Uma mulher de 28 anos morreu após despencar de uma altura de 15 metros enquanto relaxava em uma piscina de borda infinita em Phuket, na Tailândia, no último sábado (31).

O que aconteceu

Veronika Kobzova sofreu diversas fraturas na cabeça e na face. No momento do acidente, ela estava relaxando à beira da piscina, quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura equivalente ao terceiro andar de um prédio. As informações são do The Mirror.

O socorro foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Kobzova, que é natural da Ucrânia, estava de férias na Tailândia, em uma casa alugada na companhia de outras duas mulheres, uma delas também ucraniana, e a outra tailandesa.