Piloto brasileiro sobrevoa vulcão em erupção na Itália; veja vídeo

O piloto brasileiro Rafael Santoro, 39, sobrevoava próximo ao vulcão Etna, na Itália, no momento da erupção, e registrou o fenômeno natural em vídeo.

O que aconteceu

Piloto registrou o momento durante um de seus voos com trajeto de Barcelona, na Espanha, à Doha, no Qatar, na segunda-feira (2). Na gravação, divulgada nas redes sociais, é possível ver a densa coluna de fumaça na região próxima ao pico do vulcão que entrou em erupção na Sicília.

Brasileiro explica que a aeronave não pode passar por dentro da nuvem de fumaça, apenas por cima dela. "Tá reportado aqui que ela [a nuvem de fumaça] tá a 18 mil pés [de altura]. Nós [no avião] estamos a 39 mil pés", diz ele na gravação.