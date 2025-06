14 mil soldados e milhões de munições: o que Coreia do Norte mandou a Putin

A organização nasceu após a dissolução de um painel independente de especialistas que investigavam violações das sanções do Conselho de Segurança pela Coreia do Norte. Em março de 2024, a Rússia vetou a renovação do painel.

O relatório foi o primeiro a ser divulgado pela MSMT. Conforme comunicado publicado no portal oficial do Departamento de Estado dos EUA, o documento se concentra principalmente na cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, considerada ilegal pelo grupo já que, segundo a MSMT, as transferências de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia violam embargo de armas estabelecido por diferentes resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

*Com informações da Reuters