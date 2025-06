Homem processa Disney após acidente em toboágua: 'Velocidade alucinante'

Um norte-americano de 155 quilos está processando o Walt Disney World Resort por danos físicos e psicológicos que sofreu, segundo ele, ao descer um toboágua de um parque aquático da rede.

O que aconteceu

Eugene Strickland diz ter ficado com "ferimentos catastróficos permanentes". O acidente no toboágua ocorreu no parque aquático Blizzard Beach, em Bay Lake, perto de Orlando, na Flórida, em julho de 2021, conforme reportado pela emissora CBS.

Ele foi lançado da boia e bateu com força em uma estrutura da atração Downhill Double Dipper. O brinquedo tem 15 metros de altura e promete atingir "velocidades alucinantes", segundo o site do parque. A estrutura tem dois tobogãs idênticos posicionados lado a lado. Portões se abrem ao mesmo tempo e os usuários descem, competindo para chegar primeiro à piscina.