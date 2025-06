Centavos de euros: reciclar latinha ou plástico pode dar dinheiro na Europa

Mas, em geral:

O cliente leva latinhas e garrafas até o comércio creditado. Neles, estão máquinas em que o cliente insere as embalagens.

Para valer dinheiro, a embalagem tem que ter um selo que valida sua capacidade de ser reciclada.

Os materiais mais aceitos são alumínio e plástico. Embalagens de vidro não são aceitas na maior parte dos países, mas há exceções, como a Alemanha.

Na Holanda, supermercados com mais de 200 m² e postos de gasolina em rodovias são obrigados a ter pontos de coleta. Já cinemas e clubes esportivos podem se inscrever voluntariamente para também recolher os materiais.

Na Irlanda, as máquinas estão instaladas em grandes redes de supermercado, como Aldi e Lidl. O cliente pode inserir apenas latinhas de alumínio ou garrafas de plástico —vidro e caixas de papel são proibidas. As únicas embalagens que rendem dinheiro são as que têm o selo da Re-turn, organização ambiental de Dublin que lidera o movimento ao lado do governo.