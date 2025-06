Americano é acusado de ameaçar matar Trump em postagens no Facebook

Promotores federais dos EUA acusaram um homem do sul da Califórnia de ameaçar matar o presidente Donald Trump em postagens no Facebook.

O que aconteceu

Thomas Eugene Streavel, de 73 anos, foi indiciado na semana passada por três acusações de ameaça. "O tipo de retórica e ameaças feitas por este réu são semelhantes aos que levaram a um atentado contra a vida do Presidente no ano passado", disse o procurador dos Estados Unidos, Bill Essayli.

Streavel publicou mensagens antes e depois da eleição presidencial de 2024, expressando seu desejo de prejudicar o republicano durante a corrida eleitoral e, depois, sobre um possível assassinato do presidente recém-eleito. "Deixe-me colocar uma bala bem entre as orelhas do seu presidente eleito. Esse é o meu propósito de vida", escreveu na plataforma no dia 19 de novembro de 2024. Dias depois, ele continuou com as intimidações: ''Minha missão da minha vida é matar o perdedor inútil e minha missão começa hoje à noite, então tome cuidado, Trump.''