Distribuição de alimentos é suspensa em Gaza após cerca de 50 mortes

Várias estradas no sul e no centro do país foram tomadas por camponeses.

Os manifestantes pedem a renúncia do presidente Luis Arce, ex-aliado de Morales, e exigem o fim da proibição pelo Tribunal Constitucional da participação do ex-presidente nas eleições de agosto.

"Os movimentos sociais se mobilizam" por diferentes razões, como a crise econômica, "e não podemos pará-los de forma alguma", disse Omar Ramírez, líder do movimento Evo Pueblo, fundado por Morales.

Segundo a estatal Administradora Boliviana de Estradas, foram registrados hoje 18 pontos de bloqueio, 11 deles em Cochabamba.

Congresso do Equador aprova bases militares estrangeiras

O Congresso do Equador aprovou ontem uma emenda constitucional que permite a instalação de bases militares estrangeiras no país.