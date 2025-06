Pão de 5.000 anos achado por arqueólogos é recriado e vendido em padaria

Um pão de 5.000 anos foi encontrado na Turquia por arqueólogos durante escavações na região central do país, em 2024. O achado da Idade do Bronze (3.300 a.C. a 1.200 a.C.) despertou a curiosidade do povo turco e acabou sendo recriado com a ajuda de uma padaria local.

O que aconteceu

Alimento foi descoberto no sítio arqueológico de Küllüoba, próximo à cidade de Eskisehir. Ele estava enterrado sob a entrada de uma casa antiga, construída por volta de 3.300 a.C. O pão, redondo e achatado, mede 12 centímetros e foi preservado graças ao fogo.