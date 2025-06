Por que o McDonald's do Japão aboliu o sorriso obrigatório de atendentes?

Aposta na autenticidade. A Geração Z valoriza a liberdade de ser quem se é — inclusive no ambiente de trabalho. Segundo o site Branding in Asia, a empresa percebeu que insistir no sorriso forçado ia contra os valores desse público.

Mudança no manual de contratação. Antes mesmo do lançamento da campanha, o McDonald's revisou todo o seu processo de contratação para adotar um novo lema: "Trabalhe com seu estilo", substituindo o antigo "Trabalhe com seu sorriso".

Cantora demitida por não sorrir mudou os rumos da regra do sorriso para atender. A campanha ganhou força com a participação da cantora japonesa Shimizu Ayano, um ícone da Geração Z no país, conhecida por seu jeito autêntico e por já ter sido demitida de um emprego por não conseguir sorrir. "Quando um ídolo imperturbável encontrou o McDonald's", dizia o slogan da ação.

Mudança histórica no manual interno. Pela primeira vez em 50 anos, o manual sobre sorrisos foi reformulado. A nova diretriz passou a valorizar a autenticidade e o bem-estar dos funcionários.

Em resposta ao UOL, o McDonald's global informou: "A política atual e contratação é baseada na campanha 'Sem Sorrisos' do McDonald's Japão, que teve como objetivo atrair trabalhadores da Geração Z de forma divertida e descontraída."

3.000 lojas em todo o país. 100 milhões de clientes

Rede gigantesca e jovens em peso. Segundo o Branding in Asia, o McDonald's Japão opera cerca de 3.000 lojas e recebe mais de 100 milhões de visitantes por mês. Cerca de 60% de seus funcionários são da Geração Z.