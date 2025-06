Trump proíbe entrada de cidadãos de 12 países aos EUA; veja lista

Trump diz que a medida visa proteger a segurança nacional. "Devo agir para proteger a segurança nacional e o interesse nacional dos Estados Unidos e de seu povo", afirmou o republicano.

A lista de países é resultado de uma ordem executiva emitida pelo presidente em janeiro. Trump exigiu que os departamentos de Estado e Segurança Interna e o Diretor de Inteligência Nacional produzissem um relatório sobre "atitudes hostis" em relação aos EUA e suposto risco à segurança nacional de pessoas vindas de determinados países.

No primeiro mandato, o republicano também proibiu a entrada de estrangeiros de determinados países. Foi proibida a entrada de pessoas vindas do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Coreia do Norte, Venezuela e Chade.

Trump também suspendeu a entrada nos EUA de novos estudantes de Harvard. "O presidente Trump quer que nossas instituições tenham estudantes estrangeiros, mas acredita que os estudantes estrangeiros devem ser pessoas que possam amar nosso país", argumentou a Casa Branca.