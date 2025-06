Caso Zambelli: como Brasil e Itália já agiram em casos de extradição

Pasquino, que é membro da máfia calabresa 'Ndrangheta, foi preso pela Polícia Federal em João Pessoa em maio de 2021 com Rocco Morabito, o "rei da cocaína" de Milão. A 'Ndrangheta é considerada pela Europol um dos grupos criminosos mais poderosos do mundo, com laços com o PCC e com outros grupos terroristas do Paquistão e do Sul da Ásia, informou na época a denúncia do Ministério Público da Itália.

Morabito foi extraditado em julho de 2022, após o aval do STF. Ele já havia sido condenado a mais de 100 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e participação em organização criminosa. Pasquino pediu refúgio no Brasil, o que atrasou sua extradição. O pedido foi considerado contraditório pelas autoridades brasileiras e, em fevereiro de 2024, Alexandre de Moraes autorizou a extradição de Pasquino, que voltou à Itália no mês seguinte.

Salvatore Cacciola, o banqueiro ítalo-brasileiro fugitivo na Europa

Salvatore Cacciola, ex-banqueiro preso em Mônaco Imagem: Marcelo Sayao/Efe

Investigado pela CPI dos Bancos, Cacciola acabou condenado pela Justiça brasileira por crimes contra o sistema financeiro, como peculato e gestão fraudulenta do Banco Marka. Com cidadania italiana, ele fugiu para o país em 2000 depois de conseguir um habeas corpus, concedido pelo então ministro do STF, Marco Aurélio Mello.

Cacciola permaneceu como foragido na Itália até 2007. O país europeu recusou os pedidos de extradição e a entregar Cacciola aos brasileiros, justamente por causa de sua cidadania italiana. No entanto, o banqueiro viajou a Mônaco com uma namorada em setembro daquele ano e foi preso por agentes da Interpol a pedido da Polícia Federal. A Justiça monegasca atendeu ao pedido dos brasileiros e Cacciola foi extraditado, finalmente.