Brasileira fica 1h em hospital dos EUA e tem conta de R$ 40 mil: 'Chocante'

"Cheguei, já fui atendida, eles mediram minha pressão, me levaram para um quarto para fazer esse exame de cardiotoco, que monitora o coração das meninas e as contrações. Foi só isso. Depois a médica veio, falou que as contrações estavam sem ritmo e que o coração das meninas estava tudo certo. Fez um exame de toque, viu que eu não estava dilatando, e me liberou", relata Naiara.

É até chocante o valor. Justifica uma conta de US$ 7.000 para um atendimento de uma hora? Simples, um exame e medir pressão e checar o colo do útero

Naiara Ramiro, 34, influenciadora

Segundo Naiara, a diferença no valor se deve ao tipo de atendimento. Ela já vinha realizando o mesmo exame semanalmente por apenas US$ 12 de coparticipação. Mas, por ter buscado atendimento em uma emergência especializada em gravidez de alto risco, o

Mesmo com o susto, Naiara explica que seu seguro saúde tem um limite anual de gastos, o que a protege de contas ainda mais altas — especialmente em casos como o parto, que viria dias depois.

"Existe uma regra aqui no seguro saúde: você tem um teto máximo de gasto anual. Vamos supor que o meu teto seja US$ 2.000. Fui no hospital esse dia, ficou US$ 900 de coparticipação. Uma semana depois tive as gêmeas (Joy e Liz), então mesmo que o parto tenha custado US$ 100 mil, vou pagar só a diferença que faltava para atingir o meu teto", explica ela.