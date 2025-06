Com radar e escavadeiras, equipes tentam achar corpo de Madeleine McCann

A polícia portuguesa entrou hoje no terceiro dia de buscas de uma nova investigação sobre o caso da britânica Madeleine McCann, que desapareceu aos três anos, em 2007, no sul do país.

O que aconteceu

Equipes voltaram a circular por uma estrada de terra perto da turística Praia da Luz, no Algarve. O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, solicitou mandados de busca no município português de Lagos, onde a menina foi vista pela última vez antes de desaparecer enquanto passava férias com os pais.

Policiais usam radar para auxiliar nos trabalhos. O equipamento tem sido utilizado para inspecionar o subsolo da região, onde fica um chalé abandonado em que morou o principal suspeito pelo crime, Christian Brueckner. Atualmente, ele cumpre pena de sete anos pelo estupro de uma mulher de 72 anos.