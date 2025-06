349 mortes na Índia: o erro que causou batida no ar mais mortal da história

Logo após a decolagem, o voo da Saudia recebeu o ok do operador para atingir a altitude inicial de 10 mil pés (3.050 m). Dois minutos depois, Dutta liberou o avião do Cazaquistão para descer à altitude de 15 mil pés (4.550 m). Em seguida, o controlador liberou que o Boeing da Saudia, na direção oposta do Ilyushin 76, chegasse a 14 mil pés (4.250 m). Em poucos minutos, a tripulação da Saudia pediu autorização para subir mais, mas Dutta ordenou que aguardassem. O piloto respondeu que manteria a altitude de 14 mil pés então.

Em seguida, o avião da Kazakhstan Airlines reportou à torre que tinha chegado a 15 mil pés, mas ainda estava a 16.348 pés (5.000 m) e continuava descendo. Dutta então respondeu que "havia identificado tráfego na direção oposta, recíproco, com o Saudia Boeing 747 a 10 milhas (de distância) e provável cruzamento nas próximas cinco milhas". Ele perguntou aos pilotos cazaques se conseguiam ver o avião.

Restos retorcidos de assentos em meio aos destroços um dia após o Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines e o avião de carga KazAir Ilyushin-76 do Cazaquistão colidirem no ar em um acidente que matou todos a bordo Imagem: Robert Nickelsberg/Getty Images

O operador de rádio da aeronave cazaque, Egor Alekseevich Repp, pediu que ele esclarecesse o que disse. Dutta respondeu que havia tráfego em oito milhas, no nível 140 (14 mil pés), o que Repp sinalizou ter compreendido. Menos de um minuto depois, a tripulação de uma aeronave de carga da Força Aérea dos EUA contatou a torre pelo rádio relatando "uma grande explosão". Dutta tentou entrar em contato com os dois aviões, mas não houve resposta.

As duas aeronaves haviam colidido; a asa esquerda do voo cazaque "cortou" a asa esquerda do Boeing saudita, que perdeu o controle e passou a cair em espiral a uma velocidade quase supersônica: 1.135 km/h. O Ilyushin também caiu próximo ao Boeing; todos os 312 passageiros e tripulantes do voo saudita e 37 no avião cazaque morreram.

A investigação revelou na caixa-preta do avião saudita que os pilotos começaram a fazer a oração do perdão do Islã pouco antes do impacto, a 100 km de Déli. O Boeing caiu nas proximidades do vilarejo de Dhani, enquanto o Ilyushin foi achado no vilarejo de Birohar.