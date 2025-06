Sanches: Musk perdeu para Trump em todas as batalhas e saiu atirando

A tendência (e a aposta jurídica de hoje) é que a Itália prenda e extradite a Carla Zambelli para o Brasil. Só não haveria extradição caso o governo italiano entendesse que se trata de uma condenação política. E aqui eu faço um parênteses: não é uma condenação política. Rafael Paiva, professor de direito penal

A parlamentar e ex-aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

No dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou a prisão preventiva de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana. O paradeiro oficial de Zambelli, no entanto, segue desconhecido. À Folha, o ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo disse que a deputada "já está bem e em segurança na Itália".

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.