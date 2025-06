EUA prendem 2.200 imigrantes após meta de Trump e têm recorde em um dia

Prisões são nova tática do governo dos EUA. Advogados de imigração em todo o país disseram à NBC News que alguns de seus clientes receberam mensagens de texto do ICE solicitando que fossem às reuniões periódicas antes do horário previsto para o check-in nos escritórios do governo, apenas para serem presos ao chegarem.

Imigrantes estão sendo presos durante audiências de tribunais de imigração. "Não há nenhum argumento válido que possa ser feito de que todos esses indivíduos são perigosos", disse Atenas Burrola Estrada, advogada do Amica Center for Immigrant Rights, à NBC News.

Prisões nos tribunais

Sede do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA), em Washington, DC. Imagem: The Washington Post/Getty Images

Medo dos migrantes de comparecerem perante os juízes. Verônica Navarrete esperava do lado de fora do escritório de imigração por uma amiga, uma solicitante de asilo do Equador, que havia sido instruída a se apresentar ao escritório em Nova York ontem. Navarrete contou à NBC News que viu imigrantes andando de um lado para o outro fora do prédio o dia todo, alguns deles parecendo estar pensando se deveriam comparecer ou não aos seus compromissos. "Se você entrar, existe a possibilidade de te prenderem", disse ela. "E se você não entrar, você perdeu seu compromisso, e isso é deportação automática. Não temos saída."

Governo afirmou que imigrantes tinham ordem de prisão. Sobre as prisões de imigrantes com tornozeleiras eletrônicas que se apresentavam para consultas, o porta-voz do ICE disse à NBC: "Os presos tinham ordens finais executáveis". O vice-chefe de gabinete de políticas da Casa Branca, Stephen Miller, ameaçou em uma reunião com a liderança do ICE no mês passado demitir altos funcionários se a agência não começasse a fazer 3 mil prisões por dia.