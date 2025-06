O que são os 'Epstein Files'? Entenda acusação de Musk contra Trump

Liberar a íntegra dos documentos do caso Epstein era uma das promessas de Trump. No entanto, a Casa Branca divulgou em fevereiro apenas uma pequena parte dos arquivos com dados da investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas e reteve centenas de páginas do processo, que seguem sob sigilo.

O escândalo Epstein envolve algumas das principais personalidades do mundo, de políticos a celebridades, e até a realeza britânica. O empresário Jeffrey Epstein, que construiu um império bilionário como financista, foi acusado de liderar uma rede de prostituição e exploração de menores nos anos 2000.

Entenda o caso Jeffrey Epstein

Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.

Jeffrey se livrou de pegar prisão perpétua. O bilionário fechou um polêmico acordo que o livrou de ficar encarcerado pelo resto da vida e fez com que ele fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Enquanto preso, podia sair para trabalhar seis dias por semana.

Ele voltou a ser preso em 2019 acusado de tráfico sexual. Jeffrey foi acusado de traficar dezenas de meninas, de explorá-las e abusá-las sexualmente. Desse caso, o bilionário se declarou inocente e sempre negou as acusações. Após um mês na cadeia, ele foi encontrado na cela e foi declarado morto aos 66 anos. A causa da morte foi suicídio.