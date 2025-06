Quem é Ibrahim Traoré, polêmico presidente militar de Burkina Fasso

2º golpe derrubou o presidente interino, Paul-Henri Sandaogo Damiba, em setembro de 2022. Ele era o líder do MPSR no primeiro golpe. Foi retirado do cargo por uma dissidência que tinha Traoré como um dos membros.

Um dos principais desafios de Traoré é enfrentar grupos terroristas. Segundo a agência de notícias AFP, tais grupos são ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, que promovem uma guerra civil na região há pelo menos 15 anos.

Cerca de metade do território de Burkina Fasso está fora de controle. Ainda segundo a AFP, as insurgências jihadistas causaram dezenas de milhares de mortes, deslocaram mais de 2 milhões de pessoas de seus lares e levaram outras milhares a passar fome no país.

Junta militar tem tornado o país cada vez menos dependente da França, que o colonizou no passado. Burkina Fasso é um dos maiores produtores de ouro de África, além de ter reservas de cobre, zinco, manganês e fosfato. O governo de Traoré vem nacionalizando minas e criado bancos públicos. Além disso, proibiu a exportação de alimentos e está realizando mais acordos com Rússia e China, o que desagradou as potências ocidentais.

Atualmente, Burkina Fasso faz parte da Aliança dos Estados do Sahel, com Mali e Níger, que também passaram por golpes de estado em 2021 e 2023, respectivamente. Os três países deixaram o bloco político da África Ocidental CEDEAO, formado por 13 nações africanas, e se uniram para se defender de ameaças externas.

Traoré prometeu eleições em julho de 2024, mas estendeu o próprio mandato por cinco anos. "Não é uma prioridade, claramente; a segurança é a prioridade", afirmou na época, referindo-se às insurgências e tentativas de tirar seu grupo do poder por meios coercitivos. Frustrada com a falta de progresso contra insurgentes, sua junta também cortou laços militares com a França em 2023.