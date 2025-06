Musk fora do governo? Veja 5 temas que azedaram a relação com Trump

Para Musk, a lei "aumenta o déficit orçamentário" e debilita "o trabalho que o time do Doge está fazendo". A crítica foi feita em uma entrevista da CBS News, um dia antes da saída do empresário do governo.

Chefia da Nasa em xeque

Trump retirou a nomeação do bilionário Jared Isaacman, amigo de Elon Musk, para liderar a Nasa dias antes da votação no Senado que analisaria a nomeação. "É essencial que o próximo líder da Nasa esteja totalmente alinhado com a agenda 'América em primeiro lugar' do presidente Trump, e um substituto será anunciado diretamente pelo presidente Trump em breve", justificou a porta-voz da Casa Branca, Elizabeth Huston.

Desistência aconteceu três dias depois da saída de Musk do governo, sem motivo informado pela Casa Branca. "[O próximo chefe da Nasa] ajudará a liderar a humanidade no espaço e executará a ousada missão do presidente Trump de fincar a bandeira americana no planeta Marte", salientou apenas Hutson. Musk lamentou nas redes sociais a retirada da nomeação. "É raro encontrar alguém tão competente e de bom coração", escreveu.

Atrito com a China

A imposição de tarifas do governo Trump a países europeus e à China incomodava Musk. Como apontou o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, Musk tem boas relações com o presidente chinês Xi Jiping, com empresários de fábricas no país e com o Partido Comunista Chinês. Musk depende destas ligações e de baixas taxas para o comércio para exportar carros da Tesla para o continente europeu, além da importação de chips de inteligência artificial chineses para os seus negócios com o X. A briga comprada por Trump não interessava ao homem mais rico do mundo.