Trump proíbe a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA

"Abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo (...) esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário", afirmou Lula, dirigindo-se ao presidente francês.

Macron respondeu dizendo que o acordo é bom para vários setores, mas traz riscos para o setor agrícola europeu. "Os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação, é uma discrepância na regulamentação. Devemos melhorar esse acordo, com cláusulas de garantias e medidas de salvaguarda", disse Macron.

"Queremos mais comércio, mas devemos respeitar nossos agricultores e a coerência das nossas ambições, senão de nada vale a Europa defender o clima." Por fim, Lula respondeu que "não está difícil fazer esse acordo".

