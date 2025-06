Zambelli é a sétima brasileira na lista da Interpol; veja as procuradas

A advogada Heloísa Borba Gonçalves, conhecida como "Viúva Negra", é procurada pela Interpol nos EUA por crimes cometidos no Brasil Imagem: Interpol

Maria Jussara Ferreira Santos, 52 anos. É investigada por envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, ambos da alta cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital). Eles foram assassinados em uma emboscada na aldeia indígena de Aquiraz (CE), , na região metropolitana de Fortaleza, em fevereiro de 2018. Segundo o MP do Ceará, Santos cuidou da logística e garantiu suporte para o crime. Ela apareceu em imagens de câmeras de segurança em um hotel em Fortaleza ao lado de Wagner Ferreira Silva, o Cabelo Duro, posteriormente assassinado pelo próprio PCC em retaliação por ter participado do crime, indicam investigações.

Thaynara Caroline Pereira dos Santos, 28 anos. A jovem entrou para a lista da Interpol por associação ilícita de fraude de cartões de crédito de terceiros.

Marcia Liziane Costa Vieira, 39 anos. A mulher nascida em Santana do Livramento (RS) é procurada por furto.

Rosirene Vieira, 49 anos. Vieira, que nasceu em Campo Mourão (PR), é procurada por envolvimento no tráfico internacional de drogas.