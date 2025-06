Gates e DiCaprio: além de Trump, quem já apareceu envolvido com Epstein

Após romper laços com Donald Trump, Elon Musk lembrou que o presidente dos EUA estava na lista de pessoas ligadas ao empresário Jeffrey Epstein, envolvido em casos de prostituição e exploração de menores, e que morreu na prisão em 2019. Além do republicano, políticos e artistas famosos também são listados.

Relação entre Trump e Epstein

Documentos judiciais do caso Epstein vieram à tona em janeiro de 2024 e causaram uma onda de acusações contra artistas de Hollywood e políticos. Alguns nomes conhecidos, de fato, são mencionados, mas isso não significa que as pessoas em questão tenham sido "clientes" do criminoso sexual ou que tenham cometido algum crime.

Donald Trump aparece, mas não é acusado formalmente de crime algum. Seu nome foi revelado em registros de voos do avião de Epstein, com quem costumava viajar durante a década de 1990. As viagens do jato particular foram colocadas em meio às provas do julgamento de Ghislaine Maxwell, ex-noiva e amiga de Epstein — sentenciada a passar 20 anos na prisão por ajudá-lo nos abusos sexuais.