Brasileira e filho são atropelados por ônibus no Canadá; menino morreu

A última atualização do estado de saúde da brasileira foi nesta semana. Amigos informaram que a brasileira passaria na quarta-feira (4) por outra cirurgia importante para entender o impacto do acidente no corpo de Silvana. "Se há um momento em que todas as suas orações são necessárias é agora, ela precisa de toda essa energia para atravessar este ponto crítico. Ela permanecerá sedada por muitos dias após a cirurgia. Agradecemos suas orações", acrescentaram.

A polícia local afirmou que uma infração criminal não foi descartada no caso. O sargento Chris Bigland, do Departamento de Polícia de West Vancouver, acrescentou, porém, que a velocidade do veículo no momento do acidente não é considerada como uma causa para a ocorrência. O ônibus da empresa TransLink, que diz estar à disposição para auxiliar nas investigações, foi apreendido para perícia e inspeção mecânica.

Silvana chegou a enviar ao companheiro uma foto dela com o filho na balsa. No registro, feito antes de retornarem à terra firme após o passeio, ela e Leonardo sorriem enquanto o vento balançava o cabelo de ambos. Informações sobre o velório de Leonardo não foram divulgadas.

Vaquinha para a família

Leonardo, de 4 anos, e a mãe, Silvana, foram atropelados por um ônibus no Canadá Imagem: Reprodução/GoFundMe

Amigos estão fazendo uma campanha de arrecadação para ajudar a família da brasileira. Os custos serão usados para o funeral de Leonardo, a vinda de parentes do Brasil para o velório do menino e para custear as despesas hospitalares para a recuperação de Silvana.