Carla: Lua de mel acabou, e amor entre Trump e Musk virou coisa assustadora

A fala foi o estopim: o bilionário acusou o presidente de aparecer na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já morto e que tinha associação com uma rede de prostituição e exploração de menores. Como resposta, Trump ameaçou romper os contratos que o governo mantém com empresas do magnata.

Quando ele [Musk] fala para o Trump que o presidente só foi eleito graças a ele, não é uma questão só retórica. O Musk colocou muito dinheiro na campanha do Trump. Foi um investimento pesado do homem mais rico do mundo. E [o relacionamento dos dois] começou com um amor tão com trocas de promessa. E durou pouco tempo essa lua de mel entre eles.

É óbvio que esse rompimento bem litigioso tem consequências, com várias exposições. O Musk reclamou das tarifas do Trump e faz acusações com questões sexuais do Trump. E o Trump quer punir o seu novo 'adversário'.

E essa história fica parecendo uma novela com enredo maluco. Só que eles estão brincando com empregos, com o país, o que é realmente uma coisa assustadora. Isso terá, evidentemente, bastante impacto. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL, em Brasília

Musk anunciou na semana passada a sua saída do governo de Donald Trump, onde foi chefe do Doge (Departamento de Eficiência Governamental) e promoveu uma série de cortes, com demissões de funcionários. Até então, a saída parecia ter sido cordial, com trocas de elogios e agradecimentos diante das câmeras.

A implosão da relação entre os dois ocorreu na quarta e movimentou o mercado: as ações da Tesla (empresa de Musk) caíram mais de 14% ontem, em meio à confusão. No total, a empresa perdeu cerca de US$ 100 bilhões de dólares (ou R$ 559,6 bilhões, na cotação atual) em capitalização em Wall Street.