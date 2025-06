Musk deportado? Aliado de Trump sugere que bilionário seja expulso dos EUA

Mais cedo, o presidente dos EUA sugeriu que poderia romper os contratos de Musk com o governo. Os dois iniciaram um embate público anteontem, quando o bilionário da tecnologia chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante".

O republicano disse ainda que pediu para Musk deixar o governo e o chamou de louco. "Elon estava se desgastando. Pedi para ele sair, retirei seu 'mandato de veículos elétricos', que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria (o que ele sabia há meses que eu faria!). E ele simplesmente ficou louco!".

Após os posts de Trump, Musk fez uma publicação no X em que liga o presidente a um escândalo sexual. O fundador da SpaceX afirmou que o republicano aparece na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já morto e que tinha associação com uma rede de prostituição e exploração de menores.

Trabalho ilegal de Musk

Elon Musk trabalhou ilegalmente nos EUA no final dos anos 1990, segundo o jornal Washington Post. O sul-africano não tinha o direito legal de trabalhar no país durante a construção da empresa que se tornou a Zip2, vendida por cerca de US$ 300 milhões em 1999, de acordo com a reportagem publicada em outubro do ano passado.

O bilionário abandonou a Universidade de Stanford para fundar a empresa. Deixar a instituição de ensino deixou Musk sem a base legal para permanecer nos EUA, analisaram especialistas ouvidos pelo jornal à época.