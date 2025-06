Recuo de Trump e Musk reflete que briga prejudica ambos, diz cientista

Mesmo essa ameaça de não financiamento dos republicanos nas eleições de meio de mandato é mais um exemplo desse tipo de personalismo, promiscuidade e antirrepublicanismo que vemos marcar a conduta dos dois, com Trump e suas retaliações personalíssimas e Musk nessa forma, na prática, de compra do apoio e do respaldo político dos republicanos por meio do financiamento eleitoral. Cláudio Couto, cientista político

Couto destacou que Trump encontrou em Musk um personagem muito semelhante em relação ao ego e, como uma característica de sua gestão, levou a desavença para o lado pessoal.

Temos que levar em consideração as duas personalidades. Estamos falando de duas figuras ególatras em grande medida e que têm uma autoconsideração por si próprias. Isso se reflete na dificuldade desse relacionamento.

De certa forma, isso também revela um modo de procedimento desse governo atual dos EUA, que é de um personalismo imenso. Não tem só a ver com a egolatria de Trump, mas também como o fato de ele transformar todo tipo de desavença pessoal ou de discordância política em espaço para uma retaliação direta e de caráter personalíssimo.

Não é porque o presidente discorda ou tem algum tipo de divergência com determinado empresário que o governo saia por aí pura e simplesmente cancelando todos os contratos que tem com ele. É a mesma dinâmica que vemos, por exemplo, na relação de Trump com a universidade de Harvard. Quem não se curva, é punido.