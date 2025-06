Terrorismo? Como Trump justifica proibir entrada de cidadãos de 19 países

Além disso, o presidente restringiu a entrada de cidadãos de sete países, como imigrantes ou não imigrantes. São eles os estrangeiros de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

No caso dos países em restrição, a entrada nos EUA foi proibida para quem tinha visto de não imigrante B/F/M/J, destinados a turistas e a quem vem ao país a negócios, estudo ou intercâmbio. No entanto, vistos de não imigrante para outras categorias de estrangeiros, como diplomatas, jornalistas, funcionários da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou trabalhadores especializados serão apenas restritos em número de emissões ou terão sua validade encurtada.

Trump informou em suas redes sociais que a lista pode ser revisada a qualquer momento e novos países podem ser incluídos. O Brasil não aparece nestas duas listas no momento e, segundo dados do Departamento de Estado apresentados ao Congresso dos EUA, há baixas taxas de brasileiros que permanecem irregularmente no país.

Em 2023, apenas 1,62% dos brasileiros com visto B (negócios/turismo) excederam sua estadia permitida nos EUA. Este número atingiu 4,6% daqueles que possuíam documento para estudantes, profissionais ou intercambistas.

Por que os EUA estão proibindo a chegada destes estrangeiros?

Afeganistão: país é controlado por um grupo terrorista, o Talibã, justificou Trump. Haveria ainda falta de autoridades competentes e cooperativas que emitam passaportes que passaram por checagens apropriadas.