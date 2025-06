Trump diz que Musk perdeu a cabeça e que não tem interesse em conversa

Donald Trump disse hoje que Elon Musk "perdeu a cabeça" e que "não tem nenhum interesse" em conversar com o empresário, segundo relatos do chefe da sucursal da rede de TV americana ABC, que afirmou ter conversado por telefone nesta manhã com o presidente americano.

Ontem, Trump e Musk trocaram acusações e insultos pelas redes sociais.

Trump tomou a iniciativa, dizendo ter ficado "decepcionado" com as críticas feitas por Musk na quarta-feira ao projeto de Orçamento do governo, que prevê elevar em trilhões de dólares o déficit público.