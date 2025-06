Após rinha nas redes com Musk, Trump quer vender seu Tesla, diz jornal

Na esteira do rompimento com o empresário Elon Musk, o presidente dos EUA, Donald Trump, quer "se livrar do Tesla" que comprou. A informação é do Wall Street Journal.

O que aconteceu

Trump teria dito a um funcionário do alto escalão que não quer mais o Tesla que comprou há cerca de três meses. A fonte informou ao jornal que o Tesla Model S vermelho está estacionado há semanas na Casa Branca.

Aquisição foi feita para promover a empresa de carros elétricos de Musk quando o bilionário ainda estava no governo. Já a venda se dará na esteira do desentendimento público entre os dois iniciado nesta semana.