Trump x Musk afeta principal programa de defesa do governo dos EUA

Esse recuo que vemos os dois começando a dar reflete essa questão que não passa nenhum tipo de preocupação de ordem mais republicana. Na verdade, passa pela percepção de que esse conflito pode trazer prejuízos pessoais aos dois. É esse o tipo de governo que temos [nos EUA], com essa relação promíscua com certos setores do empresariado, em particular com Musk.

Mesmo essa ameaça de não financiamento dos republicanos nas eleições de meio de mandato é mais um exemplo desse tipo de personalismo, promiscuidade e antirrepublicanismo que vemos marcar a conduta dos dois, com Trump e suas retaliações personalíssimas e Musk nessa forma, na prática, de compra do apoio e do respaldo político dos republicanos por meio do financiamento eleitoral. Cláudio Couto, cientista político

