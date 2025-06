Consentino: Caso Zambelli pode ser 'teste de fogo' para Meloni na Itália

Então é importante que ela tenha essa postura de se entregar as autoridades italianas e concorde com essa extradição. Aí vem a Giorgia Meloni, que é uma liderança importante desse campo da direita populista que está varrendo a Europa, que já chegou aos Estados Unidos e que tem sua expressão aqui no Brasil com os próprios Bolsonaro, que de alguma forma vai ter um teste de fogo se ela tem um compromisso maior com a sua ideologia política ou com a democracia ou com o respeito à legislação internacional ou direito internacional.

Leandro Consentino

O professor avaliou que espera uma pressão sobre Meloni para que ela conceda a extradição para Carla Zambelli, que, assim, voltaria ao Brasil para responder perante a lei brasileira.

Eu espero, e a gente não tem como prever essa decisão, mas eu espero que os próprios parlamentares italianos que estão ali no regime parlamentarista possam pressionar Giorgia Meloni para que ela, de fato, conceda essa extradição, e que Zambelli responda por aquilo que precisa responder.

Acho que toda a sociedade brasileira anseia para que as pessoas implicadas nessas diversas escaramuças em que Zambelli está colocada, como a invasão ao sistema do CNJ, possam ser processadas dentro do rigor da lei.

Ninguém está pedindo que ela seja de alguma forma execrada em praça pública ou que seja punida para além do que a própria legislação prevê. E para isso ela precisa ser processada dentro das leis brasileiras, por juízes brasileiros e em solo nacional.

Leandro Consentino

