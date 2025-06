Itália deve retribuir diplomacia e extraditar Zambelli, analisa professor

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu para que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli. Ele também mandou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, seja notificado sobre a cassação da parlamentar. Zambelli está foragida no Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir um sistema da Justiça Eleitoral em 2022.

O professor pontuou que Carla Zambelli foi mais uma a ser abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. O movimento ocorreu após a parlamentar ameaçar um eleitor com uma arma em São Paulo. O próprio Bolsonaro responsabilizou a ação da então aliada por sua derrota nas eleições presidenciais de 2022.

A gente não pode esquecer que, antes de Sergio Moro deixar o Ministério da Justiça [no governo Bolsonaro], a Zambelli tentou negociar a ida dele para o STF. O Moro respondeu dizendo que não estava à venda, apesar de ele ter sido padrinho de casamento da Zambelli. Curiosamente, ela é uma das figuras mais radicais dentro desse espectro bolsonarista.

Todos aqueles que tropeçaram, de alguma forma, se envolveram em escândalos com a Justiça ou qualquer coisa do tipo, foram gradualmente sendo deixados de lado pelo Jair Bolsonaro. E esse é o desfecho da Zambelli.

Paulo Ramirez

