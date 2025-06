Papa recebe Milei pela 1ª vez e ganha livro sobre 'erros do socialismo'

Em maio, Milei citou 'tempos de confusão mundial' e defendeu 'propriedade privada' ao parabenizar Leão 14 pelo pontificado. As declarações constam em uma nota divulgada pelo gabinete do presidente argentino logo após a posse do pontífice, que mantinha boa relação com o papa Francisco, com quem Milei teve divergências antes de encenar uma reconciliação durante uma visita ao Vaticano em fevereiro de 2024.

Hoje, mais do que nunca, ansiamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que têm sustentado a civilização: A vida, como dom principal, a liberdade, como dom sagrado do Criador, e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos. Gabinete de Javier Milei, em nota divulgada em 8 de maio

Papa confirmou a Milei que visitará a Argentina, informou o porta-voz da presidência argentina pelo X. Já o argentino está na Europa desde ontem para uma viagem presidencial com escalas na Itália, Vaticano, Espanha e França. Na segunda-feira, ele viajará a Israel, de onde retornará na quinta-feira para Madri.

Com AFP*