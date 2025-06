Trump enviará Guarda Nacional para conter manifestantes pró-imigração em LA

Newsom acusou Trump de tomar medidas "inflamatórias". "O governo federal está se movimentando para assumir o controle da Guarda Nacional da Califórnia e enviar 2.000 soldados. Essa medida é propositalmente inflamatória e só aumentará as tensões. As autoridades de Los Angeles podem acessar a assistência policial a qualquer momento. Estamos em estreita coordenação com a cidade e o condado, e atualmente não há nenhuma necessidade não atendida."

Casa Branca diz que operações são "essenciais para deter e reverter a invasão de criminosos ilegais nos Estados Unidos". "Nos últimos dias, multidões violentas atacaram agentes do ICE e agentes federais que realizavam operações básicas de deportação em Los Angeles, Califórnia. Essas operações são essenciais para deter e reverter a invasão de criminosos ilegais nos Estados Unidos. Diante dessa violência, os irresponsáveis para comportamento criminoso e violência, especialmente quando essa violência é direcionada a policiais que tentam cumprir seu trabalho. Esses criminosos serão presos e rapidamente levados à justiça. O Comandante-em-Chefe garantirá que as leis dos Estados Unidos sejam executadas plena e integralmente", disse Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca.

Política de imigração de linha dura de Trump continua — e resultado deve ser mais de 1 milhão de detenções por ano. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) confirmaram o número recorde de prisões à NBC, dias após o governo Trump estabelecer a meta de 3.000 prisões de estrangeiros por dia.

Prisões são nova tática do governo dos EUA. Advogados de imigração em todo o país disseram à NBC News que alguns de seus clientes receberam mensagens de texto do ICE solicitando que fossem às reuniões periódicas antes do horário previsto para o check-in nos escritórios do governo, apenas para serem presos ao chegarem.