Vance diz que Musk se tornou 'nuclear', mas que espera sua volta à 'turma'

Republicano disse ainda que pediu para Musk deixar o governo e o chamou de louco. "Elon estava se desgastando. Pedi para ele sair, retirei seu 'mandato de veículos elétricos', que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria (o que ele sabia há meses que eu faria!). E ele simplesmente ficou louco!", divulgou.

Após os posts de Trump, Musk fez uma publicação no X em que liga o presidente a um escândalo sexual. O bilionário citou que o republicano aparece na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já morto e que tinha associação com uma rede de prostituição e exploração de menores.

Epstein foi acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. O caso chamou atenção devido às ligações de Epstein com membros da realeza, presidentes e bilionários. Em fevereiro deste ano, Trump anunciou que iria publicar os documentos do processo, mas o que foi liberado ao público decepcionou as vítimas e foi alvo de críticas, diante da decisão de manter centenas de páginas ainda sob sigilo.

O dono do X também criticou as tarifas impostas por Trump contra outros países. "As tarifas de Trump causarão uma recessão no segundo semestre deste ano", escreveu.

Em 30 de maio, Trump oficializou a saída de Musk do governo. Os dois fizeram um pronunciamento em conjunto na Casa Branca. Na ocasião, o presidente disse que o dono do X permaneceria como conselheiro do Departamento de Eficiência Governamental. Trump afirmou que a passagem do empresário pelo governo foi importante, pois gerou corte de milhões em gastos vistos por ele como desnecessários, como em programas de diversidade e de apoio a imigrantes.