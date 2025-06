Atentado a Uribe: Petro é criticado pelos EUA e oposição colombiana

O pronunciamento do presidente da Colômbia Gustavo Petro após o atentado contra Miguel Uribe Trubay, na tarde de sábado (7), gerou indignação em membros de partidos opositores e tensão com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Uma fala do presidente sobre "cuidar da vida" do atirador tem sido criticada por opositores, principalmente do partido de Uribe, Centro Democrático. "A vida da vítima - que está em boas mãos e nas quais confiamos - e a vida do criminoso, que é um menor de idade, uma criança", disse Petro.

"Uma mensagem indolente, sem sentido, indigna de um presidente ou de qualquer líder político. Provoca raiva e consternação", disse o ex-ministro da Educação e candidato à presidência, Alejandro Gaviria.