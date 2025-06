Direita vai aproveitar atentado a Uribe para ganhar fôlego, diz professora

Com o atentado ao senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, as forças da direita no país irão aproveitar para tentar dar mais energia e fôlego à oposição de Gustavo Petro, atual presidente colombiano, analisou Regiane Bressan, professora de relações internacionais, em entrevista ao UOL News de hoje, no Canal UOL.

Uribe teria realmente chances de ser eleito na Colômbia no próximo ano. No entanto, com essa situação - agrava o estado de saúde dele -, nós podemos imaginar que forças da direita vão aproveitar esse atentado para dar mais energia, mais fôlego à oposição de Petro. Ou seja, o atual presidente está realmente numa situação mais ainda difícil com esse atentado.

Regiane Bressan

Uribe foi encaminhado a um hospital com dois tiros na cabeça e um no joelho após o ataque no bairro de Fontibón, na zona oeste de Bogotá. Ele passou por uma cirurgia e está em estado crítico.