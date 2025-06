Israel 'impedirá' barco humanitário com Greta e brasileiro de chegar a Gaza

Dei instruções ao Exército para impedir a chegada do 'Madleen' a Gaza. A Greta, a antissemita, e aos seus companheiros, porta-vozes da propaganda do Hamas, digo claramente: voltem, porque não chegarão a Gaza.

Israel Katz, ministro da Defesa de Israel

A missão Flotilha da Liberdade diz que o barco Madleen está levando 12 ativistas de vários países, remédios e alimentos para a população de Gaza. Esta é mais uma tentativa internacional de furar o cerco de Israel e entregar ajuda humanitária aos palestinos.

Com as recentes declarações, esperamos um ataque e interceptação de Israel a qualquer momento. [...] Reiteramos que Madleen é uma embarcação civil navegando por águas internacionais, carregando defensores dos direitos humanos e ajuda humanitária para Gaza e não tem nenhuma filiação com governos ou grupos políticos.

Comunicado da Flotilha da Liberdade no Instagram

Desde 2 de março, quando Israel bloqueou por 78 horas a entrada de alimentos e medicamentos à população de Gaza, organizações internacionais tentam encontrar formas de ajudar os mais de 2,3 milhões de palestinos que vivem na região. A ajuda existente atualmente é comandada pela FHG (Fundação Humanitária de Gaza), uma organização apoiada por Israel e pelos Estados Unidos que vem sofrendo muitas críticas internacionais pela falta de transparência.

Crianças palestinas aguardam por comida em um ponto de distribuição em Nuseirat, centro da Faixa de Gaza Imagem: Eyad Baba / AFP

Expedição anterior já resultou em mortes

A atual expedição com o barco Madleen é a segunda da Flotilha da Liberdade neste ano a tentar alcançar Gaza. No mês passado, o barco Conscience foi bombardeado por drones israelenses na costa de Malta, pouco antes de zarpar com um grupo de ativistas e ajuda humanitária para Gaza.