Miguel Uribe: quem é o senador baleado em campanha na Colômbia

Uribe foi eleito o senador mais votado da Colômbia em 2022. Ele somou 226.992 votos na corrida das eleições legislativas.

Ele é um dos críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, em relação à deterioração da segurança no país. A sua atuação na oposição também é marcada por abordar questões atreladas à economia, educação e democracia.

Petro busca mudanças nas regulamentações trabalhistas. Uribe e outros conservadores são contrários às medidas.

Colômbia revive violência política

Atentados políticos foram recorrentes nas décadas de 1980 e 1990 no país. A maioria dos casos envolveu, supostamente, os cartéis do narcotráfico em aliança com outros políticos e agentes do Estado.

Eleições presidenciais de 1990 tiveram três candidatos mortos: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa e Carlos Pizarro. O ataque a Uribe foi similar ao atentado contra Galán, em 1989.