Miguel Uribe, pré-candidato baleado na Colômbia, passou por cirurgia

O senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay passou por uma cirurgia e está em estado crítico. Ele foi baleado ontem (7) durante evento de campanha em Bogotá.

O que aconteceu?

Uribe foi encaminhado a um hospital com dois tiros na cabeça e um no joelho. O tiroteio ocorreu no bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá.

Um adolescente de 15 anos suspeito de ter atirado contra Uribe foi detido. Ele estava com uma pistola Glock, que foi apreendida e está sob custódia dos investigadores. A informação foi divulgada pelas autoridades colombianas, que disseram que ele também foi ferido.