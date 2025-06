Trump cita ação da Guarda Nacional contra protesto em LA; prefeita desmente

Ele criticou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e da prefeita de Los Angeles, Karen Bass. "Temos um governador (Newscum) [forma usada por Trump para alterar o nome do governador e utilizar a palavra "scum", que significa "escória" em inglês) e a prefeitura (Bass) incompetentes que, como sempre foram incapazes de lidar com a tarefa", publicou em uma rede social.

Trump chamou manifestantes de "arruaceiros pagos" e disse que eles não seriam tolerados. O presidente dos EUA disse ainda que os protestos teriam sido organizados pela "esquerda radical". Ele escreveu ainda que "máscaras não seriam permitida nos protestos" e questionou: "o que essas pessoas têm a esconder?".

Pefeita de Los Angeles, Karen Bass diz que Guarda Nacional não foi a Los Angeles. "Quero agradecer à polícia de Los Angeles e à polícia local por seu trabalho esta noite. Também gostaria de agradecer a Gavin Newsom por seu apoio", disse. "Só para esclarecer, a Guarda Nacional não foi enviada para a cidade de Los Angeles", afirmou.

Na terça-feira (3), agentes federais prenderam mais de 2.200 imigrantes chegando ao recorde de detidos em um único dia. Os agentes intensificaram as ações contra os manifestantes e utilizaram bombas de gás lacrimogêneo contra os participantes.

Diretor do Serviço de Migração e Alfândega dos EUA disse que não se desculparia pelas ações. Segundo Tom Homan, as autoridades estão "intensificando esforços" para lidar com a violência. "Não vamos nos desculpar por fazer isso", disse ele, à Fox News.

Fuzileiros navais

Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, levantou a possibilidade de enviar fuzileiros navais. "Os ataques violentos da multidão ao ICE (Immigrant Defense Project) e às forças policiais federais têm como objetivo impedir a remoção de estrangeiros ilegais criminosos de nosso solo, uma invasão perigosa facilitada por cartéis criminosos (também conhecidos como organizações terroristas estrangeiras) e um enorme risco à segurança nacional, disse.