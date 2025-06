Arma usada em ataque a senador na Colômbia foi comprada legalmente nos EUA

Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel, disse que ele ''precisa de um milagre''. Nas redes sociais, ela publicou foto dos filhos e do marido, pedindo por orações. ''Nosso amor me mantém firme, a família que construímos é minha maior força, hoje você está lutando como um guerreiro pela sua vida'', falou.

Entenda o caso



Senador foi baleado seis vezes, na cabeça e na coxa. Os tiros foram disparados enquanto estava falando com uma multidão em uma rua do bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá. Após tentar fugir, o suspeito foi perseguido por participantes do evento e pela polícia.

O adolescente suspeito de atirar foi indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Durante a perseguição, o menor ficou ferido e precisou de atendimento médico em um centro de saúde de Bogotá, o que o impediu de prestar depoimento ainda ontem.

Governo colombiano chama ataque contra Uribe de "atentado". "Um atentado não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia e à liberdade de pensamento". O presidente Gustavo Petro prestou solidariedade ao político e sua família.

Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.