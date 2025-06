Embaixador da Palestina: 'Para mim, ativistas foram sequestrados em navio'

Doze ativistas de vários países (França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos) viajavam no 'Madleen', que pretendia "romper o bloqueio israelense" ao território palestino. A região enfrenta uma situação humanitária catastrófica após mais de um ano e meio de guerra.

São 11 ativistas e um jornalista da Al Jazeera [canal de notícias financiado pelo governo do Catar] e realmente exigimos, conjuntamente com toda a comunidade internacional, o próprio Itamaraty, a libertação imediata deles.

Eles foram como ativistas, com uma ajuda humanitária a um povo totalmente que está passando fome, que está morrendo de fome, além de ter passado e está passando por um genocídio ao longo de 611 dias. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Ao Canal UOL, o embaixador lamentou ainda o fato de manifestações vindas do mundo inteiro ainda não serem capazes de deter a ação militar de Israel.

De toda maneira, é uma forma criativa para tratar de romper este cerco contra a Faixa de Gaza e de pôr fim a 611 dias de genocídio, um povo de 2,2 milhões de habitantes que estão passando fome, aqueles que não conseguem enxergar — e por que não querem enxergar a tragédia que está passando o povo palestino dentro da faixa de guerra, inclusive na própria Cisjordânia.