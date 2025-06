Mariana Sanches: Crise em Los Angeles é muito bem-vinda para Trump

Mariana também falou que as operações contra imigrantes, que estavam concentradas na costa Leste, começaram a ser intensificadas na costa Oeste.

Muitas detenções contra imigrantes estava acontecendo na costa leste, mas, de repente, o presidente determinou que as forças do ICE (Serviço de Imigração) começassem a intensificar na Califórnia. E as operações chegaram a Los Angeles, uma cidade formada por um terço de imigrantes e que é profundamente democrata. Era um choque evidente.

Quando o choque começa, o que o presidente faz é começar a escalá-lo. É a primeira vez desde 1960 que um presidente envia Forças Armadas à revelia de um governador de estado. Mariana Sanches, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: