Governador da Califórnia sobre Trump: 'Atos de um ditador'

Cerca de 2.000 soldados foram deslocados para Los Angeles.

Hoje, Newsom afirmou que irá contestar a iniciativa na Justiça.

Segundo a polícia, 10 pessoas foram presas ontem em Los Angeles. Também houve manifestações em San Francisco, com 60 prisões.

Para o colunista do UOL Jamil Chade, Trump usou as manifestações para militarizar as operações contra imigrantes.

Israel invade barco de ativistas com ajuda a Gaza

Forças da Marinha de Israel invadiram nesta madrugada o barco da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC), que se dirigia à Faixa de Gaza com ajuda internacional.