Pescador é preso por esfaquear tubarão após animal morder peixe nos EUA

Agentes de conservação localizaram o barco de Garrett em Key West, na Flórida. As autoridades identificaram o pescador como o capitão do barco no dia do ataque.

O pescador admitiu que esfaqueou o bicho, mas alegou que o seu comportamento não era criminoso. Garrett disse que sua atitude estava de acordo com o método típico usado para impedir que tubarões roubem presas, e que esfaquear um deles afastaria os outros predadores.

Autoridades classificaram atitude do pescador como "crueldade descuidada". "Estou orgulhoso do público por denunciar este ato insensato e do trabalho dos nossos policiais em identificar o indivíduo e responsabilizá-lo. A crueldade descuidada demonstrada neste vídeo é inaceitável", disse o Major Alberto Maza, comandante regional da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado, na região sul da Flórida, ao jornal The New York Times.

Na região, tubarões são conhecidos por roubar peixes da linha ou morder motores de barcos. Segundo comunicado da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, isso é "um efeito colateral lamentável para populações de tubarões saudáveis". A recomendação da comissão é que os pescadores devem ir para outra área longe da atividade dos tubarões.