Brasil exige que Israel liberte tripulação de barco com Greta e brasileiro

Barco foi desviado por Israel na madrugada de hoje

O governo israelense interceptou a embarcação Madleen na madrugada de hoje. O barco que transporta ajuda humanitária à Faixa de Gaza tem um grupo de 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

Passageiros da embarcação deverão "retornar aos seus países", disse o governo israelense. "O 'iate das selfies' das 'celebridades' está navegando com segurança em direção às costas de Israel", ironizou o Ministério das Relações Exteriores de Israel em comunicado.

A pequena quantidade de ajuda no iate que não foi consumida pelas 'celebridades' será transferida para Gaza pelos canais humanitários reais

governo de Israel, em nota

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza.

Em nota, a coalização informou na madrugada de hoje a perda de comunicação com o barco. A tripulação foi "sequestrada pelas forças israelenses", acrescentou o movimento.