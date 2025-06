Não temos notícia oficial sobre Thiago, diz mulher do ativista

Pelo que soubemos, eles ainda estão no mar e ainda não chegaram ao porto de Israel. Estamos esperando ter algum contato e alguma forma de falar com ele. Lara Souza, mulher do ativista Thiago Ávila

Lara se emocionou ao falar da mobilização pública pedindo para que o grupo de ativistas seja liberado com segurança. Ela também relatou a dificuldade para obter uma ação ágil junto ao governo federal.

Com sabíamos dos possíveis cenários, estávamos tentando nos preparar para eles. Tentamos contato com várias autoridades, com assessores da presidência e com o Itamaraty para ter um canal prévio, mas não conseguimos um meio de resposta rápida.

Estamos tentando uma reunião com o Itamaraty, mas ainda não conseguimos. Estamos tentando via parlamentares ter uma reunião para trazê-lo de volta para o Brasil. A própria embaixada não conseguiu as informações.

Estamos tentando todos os canais possíveis e justamente por isso falamos da mobilização das pessoas. Precisamos que os governos, não só do Brasil para trazer Thiago de volta, sejam pressionados para que os ativistas e voluntários do barco sejam trazidos de volta aos seus países em condições de segurança e dignidade.