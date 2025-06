Após barco chegar a Israel, Greta, brasileiro e ativistas passam por exames

Mais cedo, governo de Israel disse que cada membro do grupo retornaria ao seu país de origem. Os 12 tripulantes deverão ser levados até uma unidade de detenção, onde passarão por audiência com um juiz, antes de serem enviados de volta aos seus países de origem, conforme relatou o advogado dos ativistas às agências de notícias internacionais.

Israel não especificou em quanto tempo será feita a deportação. Sem detalhar como, o ministério das Relações Exteriores israelense fez uma publicação no X dizendo que após a chegada ao país, seriam feitos "arranjos". Normalmente, esses casos levam cerca de 48 horas para que a deportação ocorra. Os 12 ativistas também poderão ser proibidos de entrar em território israelense.

9.jun.2025 - Greta Thunberg e o ativista brasileiro Thiago Ávila desembarcam do 'Madleen' no porto de Ashdod após interceptação de Israel Imagem: Reprodução/Ministério das Relações Exteriores de Israel

No início da tarde, esposa de Thiago Ávila disse não ter informações oficiais sobre a situação do marido. "Hoje cedo consegui falar com um representante da embaixada do Brasil em Tel Aviv. Ele me disse que o único informe que tiveram até agora foi de que o Thiago estava bem de saúde, mas eles também não conseguiram contato direto com ele e ainda não têm muitas informações para passar", disse, em entrevista ao UOL News.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil havia apelado para o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais. O Itamaraty também destacou "a necessidade de que Israel remova imediatamente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante".

A Suécia, país de origem de Greta, disse prestar ajudar consular, mas ressaltou que havia advertido seus cidadãos a não viajarem para Gaza. A França, que tem seus cidadãos a bordo, entre eles a deputada Rima Hassan, exigiu o retorno imediato deles ao território francês. O Reino Unido pediu que os tripulantes sejam tratados com "com segurança e moderação, em conformidade com o direito internacional", e condenou a situação humanitária em Gaza, classificada como "terrível e intolerável".